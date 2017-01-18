Gercüş'te Elektrik Kesintisi

Batman'ın Gerçüş ilçesinde elektrik trafosundaki patlama nedeniyle bir mahalleye elektiri·k verilemiyor.



Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Caddesinde bulunan elektrik trafosunda aşırı yüklenme nedeniyle patlama oldu.



Patlamanın ardından mahallenin elektriği kesildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (EDAŞ) ekipleri, trafonun onarılması için çalışma başlattı.