"Gerçekleri Yazmayan Gazete" Can Yayınları'nda…

Margaret Atwood

Türkiye'de öykünün güçlü bir tarihi var… Ömer Seyfettin'den Sait Faik'e, toplumcu edebiyattan 50 kuşağına, öykü yazarlarımızın gücü, üretimi, yaratıcılığı hiç eksilmedi, Tahsin Yücel'in de dediği gibi, Sait Faik, Orhan Kemal gibi yazarların sayısı dünyada da çok fazla değildir… Öykü Gazetesi, edebiyatımızın bu kanalıyla beslenip günümüzde de olanca verimliliğiyle akan öykü ırmağını, iyi öyküyü ve sadece öyküyü okura alabildiğince yalın ve hızlı biçimde ulaştırma hevesiyle 2016 yılının ekim ayında yayımlanmaya başladı. "Gerçekleri Yazmayan Gazete" dördüncü sayısıyla birlikte artık Can Yayınları çatısı altında…

Öykü Gazetesi yalnızca "öykü" yayımlıyor ve ayda bir okurla buluşuyor… Gazetemizin Ocak 2017 sayısında şu değerli öykücülerimizin öyküleri var: Hasan Ali Toptaş, Sibel K. Türker, Pınar Sönmez, Harun Kapan, Nuray Karyağmazgil, İsa Balcı, Hayati Sönmez, Özgür Yılmaz, Aynur Sakallıoğlu, Mustafa Balel, Çiğdem Aldatmaz, Ayça Erkol, Ayça Özkarahan, Can Acer, Veysel Kobya, Atakan Boran, Ruhşen Doğan Nar, Ali Oktay Özbayrak, Yunus Aksoy, İsahag Uygar Eskiciyan…

