George Michael hayatını kaybetti. George Michael kimdir? Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen George Michael, evinde ölü bulundu. İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen George Michael, Oxfordshire'ın Goring kasabasındaki evinde hayatını kaybetti. Thames Valley bölgesindeki İngiliz polisince, sanatçının ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmazken, sadece "şüpheli bir duruma rastlanmadığı" bilgisine yer verildi. George Michael'in evine, ambulansın dün 13.42'de ulaştığı da bildirildi.

GEORGE MICHAEL HAYATINI KAYBETTİ

George Michael hayatını kaybetti. Bir Noel gününde ölen George Michael'ın birçok hayranı, sosyal medyada, ünlü şarkıcının "Last Christmas" (Son Noel) parçasının video klibini paylaşarak, bu acı tesadüfe dikkat çekti. Asıl adı "Georgios Kyriacos Panayiotou" olan George Michael, İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde 1963 yılında dünyaya geldi. 1980'li yıllarda "Wham" grubunun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı olan George Michael'in albümleri 100 milyonun üzerinde sattı.

GEORGE MICHAEL KİMDİR?

George Michael 25 Haziran 1963 doğumludur. Pop müzik tarihindeki en iyi ve en ünlü şarkıcılardan biri olarak gösterilir, aynı zamanda eski Wham! grubunun iki üyesinden biridir. Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou'dur. Michael, sanat kariyeri boyunca sayısız rekor ve başarıya imza atmış, başta Grammy ve BRIT olmakla birçok ödül almış, 100 milyonu aşkın satış başarısı elde etmiştir. Michael, kariyeri boyunca "Last Christmas", "Faith", "Freedom", "Jesus to a Child", "Father Figure", "Kissing a Fool" ve dünya çapında yedi milyon satan "Careless Whisper" gibi birçok önemli ve ünlü şarkıları yazmış, bestelemiş ve yorumlamıştır. Albümlerinden ikisi "Ölmeden Önce Dinlenmesi Gereken 1001 Albüm" isimli kitapta yer almıştır. Michael'in tüm orijinal albüm çalışmaları İngiltere'de bir numaraya kadar yükselmiştir ve tüm şarkıları Top 40'da yer almıştır. Sadece Cowboys & Angels bu başarıyı yakayalayamamıştır, her ne kadar şarkı hem hayranlar hem de eleştirmenler tarafından hoş karşılanmış olsa da. George Michael hem ABD hem de İngiltere tarihinde en çok bir numara şarkı hiti olmuş müzisyenler arasındadır.

George Michael aynı zamanda birçok sanatçıya örnek olmuştur. Bunlar arasında Justin Timberlake, Roxette, Rick Astley, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Ronan Keating, Spice Girls, ve Robbie Williams vardır. Madonna ve Michael Jackson ile birlikte MTV'nin kurulması ve video kliplerin 80'lerde gelişmesinde en büyük rolü olan üç şarkıcıdan biridir. Video kliplerindeki başarısı ona Video Vanguard ödülü kazandırmıştır. George Michael, bunun dışında siyasi görüşleri, yardım çalışmaları ile de dikkat çekmektedir.

GEORGE MICHAEL'IN ALBÜMLERİ

1987: Faith

1990: Listen Without Prejudice

1993: Five Live (Queen ve Lisa Stansfield ile)

1996: Older

1998: Ladies and Gentlemen – The best of George Michael

1999: Songs From The Last Century

2004: Patience

2006: Twenty Five

SINGLE'LAR

1984: Careless Whisper

1985: A Different Corner

1987: I Knew You Were Waiting (For Me) (Aretha Franklin ile)

1987: I Want Your Sex

1987: Faith

1988: Father Figure

1988: One More Try

1988: Monkey

1988: Kissing A Fool

1990: Praying For Time

1990: Waiting For That Day (İngiltere)

1990: Mother's Pride (A.B.D.)

1990: Freedom '90

1991: Heal The Pain

1991: Cowboys & Angels

1991: Don't Let The Sun Go Down On Me (Elton John ile)

1992: Too Funky

1996: Jesus To A Child

1996: Fastlove

1996: Spinning The Wheel

1997: Older

1997: Waltz away dreaming (Toby Bourke ile)

1997: Star People 97

1997: Star People (A.B.D.)

1997: You Have Been Loved/The Strangest Thing 97

1998: Outside

1999: As (Mary J. Blige ile)

2000: If I Told You That (Whitney Houston ile)

2002: Freeek!

2002: Shoot The Dog

2004: Amazing

2004: Flawless (Go To The City)

2004: Round Here (U.K.)

2005: John And Elvis Are Dead

2006: An Easier Affair









