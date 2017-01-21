Geniş Haber) Selim Temurci: Bu Millet Teröre Karşı Durmaya Devam Edecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci,



"Saat 21.10 sıralarında yaklaşık 25-30 metreden bir lav silahı ile il başkanlığımızın 3. katına ateş açtılar. Lav silahı il başkanlığımızın camlarını kırarak, içeride duvara saplandı. Hamd olsun lav silahının ucundaki roket içeride patlamadı"



"Bugün aynı şekilde İl Emniyet Müdürlüğümüze de bir saldırı düzenlendi. DHKP-C olduğuna dair bulgular var"



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA



Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, partisinin il başkanlığına düzenlenen saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Temurci akşam saatlerinde lav silahı ile gerçekleştirilen saldırıda binaya roket isabet ettiğini, o esnada içeride olan hiç kimsenin yaralanmadığını belirterek, "AK Parti İstanbul İl Başkanlığımız bu akşam alçakça bir terör eylemine maruz kalmıştır. Saat 21.10 sıralarında yaklaşık 25-30 metreden bir lav silahı ile il başkanlığımızın 3. katına ateş açtılar. Lav silahı il başkanlığımızın camlarını kırarak, içeride duvara saplandı. Hamd olsun lav silahının ucundaki roket içeride patlamadı. Emniyet güçlerimiz çok kısa bir süre içerisinde il başkanlığımıza intikal ettiler. Yaklaşık on dakika öncede patlamayan roket duvardan çıkartıldı. Binada ufak tefek tahribat var. İçeride sağlık komisyonumuzun toplantısı vardı. Herhangi bir yaralımız yok" dedi.



"DHKP-C OLDUĞUNA DAİR BULGULAR VAR"



Saldırıyı gerçekleştiren örgütün DHKP-C olduğuna dair bulgular olduğunu söyleyen Temurci, "Bugün aynı şekilde İl Emniyet Müdürlüğümüze de bir saldırı düzenlendi. DHKP-C olduğuna dair bulgular var. Biz AK Parti İstanbul İl Başkanlığında hep güzel şeyleri açıklamak için bu mikrofonların önüne çıktık. Biz buradan haykırıyoruz. Burada olmaya devam edeceğiz. Bu millet teröre karşı durmaya devam edecek. Nerden, kimden gelirse gelsin dimdik ayaktayız. Allahın izni ile terörün kökünü kazıyacağız. İstanbul'da AK Parti'yi, kamu kuruluşlarımızı milletimizi hedef alan bu terör olayını tekrar şiddetle lanetliyoruz" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE İLE MÜCADELE ETMEK İSTEYENLERE BU MİLLET EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE REFERANDUMDA GEREKEN CEVABI VERECEK"



Selim Temurci sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu anda anayasaya değişiklik paketinin 15. maddesi bildiğim kadarıyla oylanıyor. En kısa zaman içerisinde bu süreçte tamamlanacak. Türkiye ile mücadele etmek isteyenlere bu millet en kısa süre içerisinde referandumda gereken cevabı verecek."



VALİ ŞAHİN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ



Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaklaşık bir saat içeride kalan Şahin yetkililerden bilgi aldıktan sonra buradan ayrıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Bina önünden detay



-Vali Şahin'in binadan ayrılması



-Selim Temurci'nin açıklamaları



-Genel ve detaylar



20.01.2017 - 23.34 - Haber Kodu : 170120252