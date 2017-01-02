Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Bursa Şubesi tarafından "Genelden Yerele Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri" çalıştayı gerçekleştirildi.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın sonuç bildirgesi toplantısında konuşan ÖĞ-DER Bursa Şubesi Başkanı Yusuf Gürken, eğitim kalitesinin artırılması adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Eğitimde aksaklıkların yaşandığını ve zaman zaman problemlerle karşılaştıklarını ifade eden Gürken, problemlerin çözümüyle ilgili çok fazla bir şey yapamadıklarını aktardı.



Gürken, insan yetiştirmeyi ve geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Melek olarak aldığımız çocukların ne yazık ki günümüzde başka mecralara yönelmiş olduğunu görüyoruz. Hırsızı, arsızı ve hatta vatan hainlerini bile yetiştirmişiz. Maalesef 15 Temmuz'da bunları gördük ve yaşadık. Bunların örneklerini çoğaltmak mümkün. İnsan yetiştirme mantığı açısından baktığımızda, 'Aslına ve fıtratına uygun, vatanına, milletine ve değerlerine bağlı, ailesine ve gelecek kuşaklara daha iyi bir vatan bırakabilme adına neler yapabileceğini gösteren bir gençlik yetiştirebilir miyiz?' Bu çalıştayla bunun çalışmasını ve altyapısını oluşturmaya gayret ettik." diye konuştu.



Çalıştaya derneğe bağlı öğretmenlerin ve idarecilerin destek verdiğini belirten Gürgen, "ÖĞ-DER, 67 ilde şubesini kurmuş, yapılan çalışmaların biz sadece Bursa ayağını paylaşıyoruz. 7 ana başlıkta yapmış olduğumuz bu çalışmayı bitirip bugün kamuoyuyla paylaşıyoruz." açıklamasında bulundu.



Konuşmaların ardından çalıştayda görev alan komisyon temsilcileri sunum gerçekleştirdi.



Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necdet Sezer, Memur-Sen İl Temsilcisi Numan Şeker, ilçe milli eğitim ile şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.