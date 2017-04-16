Genel Seçimleri Bilen Adil Gür, Referandumda Fena Çuvalladı

Referandum öncesi araştırma şirketleri tarafından yapılan tahminlerden en dikkat çekeni Adil Gür'ün sahibi olduğu AG Araştırma şirketinin sonuçlarıydı.

"YÜZDE 60 EVET ÇIKACAK" DEMİŞTİ

AG araştırma, referanduma ilişkin yayımladığı son raporda referandum sonucunu, "60,8 Evet, 39,2 Hayır" olarak açıklamıştı. Ancak sandıklar açıldıkça ortaya çıkan sonuçlar Adil Gür'ün şirketinin açıkladığından çok farklı geldi.

ANAR VE KONDA BİLDİ

Açıklanan sonuçlara göre; referandum tahminini en doğru yapan şirketler ANAR ve KONDA oldu.

İşte anket şirketlerinin yaptığı tahminler;

