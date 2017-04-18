Gençlik ve Kültür Etkinlikleri Festivaline Doğru

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde "Gençlik ve Kültür Etkinlikleri Festivali" düzenlenecek.



Büyükkarıştıran Belde Belediye Başkanı Lütfü Karaman, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Kültür Etkinlikleri Festivali" düzenleneceğini söyledi.



Festivalin mayıs ayında gerçekleştirileceğini aktaran Karaman, festivalde tiyatro ve konser etkinliklerinin yapılacağını belirtti.



Festivalin bu yıl onuncusunun düzenleneceğini anımsatan Karaman, festivale bütün vatandaşların davetli olduğunu kaydetti.



4 Mayıs Perşembe günü başlayacak festivalde şarkıcı Rafet El Roman ve Merve Özbey'in de konser vereceğini bildirdi.