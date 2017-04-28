Gençlerbirliği, Trabzonspor'a Konuk Olacak

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Kart cezalı futbolcusu bulunmayın başkent ekibinde tedavisine devam edilen deneyimli futbolcu Selçuk Şahin, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.



Kırmızı-siyahlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Trabzon'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak, maç saatini bekleyecek.



İçeride başka dışarıda başka



Gençlerbirliği'nin bu sezon iç sahada aldığı sonuçlar ile dış saha performansı arasındaki fark dikkati çekiyor.



Başkent ekibi, deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik ile 8 mağlubiyet yaşadı.



Dış saha sıralamasında 12 puanla 13. durumunda bulunan kırmızı-siyahlılar, 14 karşılaşmada 11 gol attı, kalesinde ise 22 gol gördü.



Kırmızı-siyahlılar, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda ise sadece bir karşılaşmada mağlup oldu.



Sezonun 7. haftasında Galatasaray'a 1-0 kaybeden başkent temsilcisi, teknik direktör Ümit yönetiminde ise Ankara'da yenilgi yüzü görmedi.



Başkentte sergilediği 7 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgilik performansla iç saha sıralamasında 5. sırada yer alan Gençlerbirliği, hanesine 27 puan yazdırdı.



Gençlerbirliği, 29. hafta mücadelesi öncesi 39 puanla yedinci, Trabzonspor ise 47 puanla beşinci sırada yer alıyor.