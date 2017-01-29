Gençlerbirliği: 1 - Osmanlıspor: 1

ERCAN ATA - ANKARA / DHA (fotoğraflı)
Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonu 19. Hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Osmanlıspor'u konuk etti. Karşılıklı atılan gollerle maç 1-1 sona erdi.
Stat: 19 Mayıs Stadyumu
Hakemler: Serkan Çınar xx, Ali Saygın Ögel xx, Orkun Aktaş xx
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Serdar Gürler xx, Dos Santos xx, Palitsevich xx, Aydın Karabulut xx, Selçuk Şahin xx, Kamal Issah xx, Rantie xx, (75.dk Umut Sözen) xx, Abdul Rahman Khalili xx, (58.dk Vedat Muriç) xx, Murat Duruer xx (56. Dk, Erik Jonathan Ring)xx
OSMANLISPOR: Karcemarskas xx, Regattin xx, Pinto xx, Vrsajevic xx, (62.dk Koray Altınay) xx, Muhammed Bayır xx, Umar xx, (75.dk Delarge) xx, Numan Çürüksu xx, Musa Çağıran xx, Prochazka xx, Webo xx, (66. Dk Koulossa) xx, Adam Maher xx
GOLLER: Dk 41 Serdar Gürler (Penaltı) (Gençlerbirliği), Dk 53 Musa Çağıran (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Palitsevich (Gençlerbirliği) Vaclav Prochazka, Numan Çürüksu (Osmanlıspor)
MAÇTAN DAKİKALAR:
6. dakika da orta sahadan Selçuk'un pası ile Rantıe kaleci Karcemasrkas ile karşıkarşıya kaldı. Ancak, Rentıe kötü bir vuruşla topu auta attı.
18. dakika da sol taraftan Murat'ın yaptığı orta kaleye yöneldi. Kaleci Karcemasrkas son anda topu kornere çeldi.
24. dakika da Selçuk Şahin'in uzun pasında Osmanlıspor savunması kafa ile topu uzaklaştırmaya çalıştı. Top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yapmış olduğu vuruşu, kaleci Karcemasrkas son anda kornere çeldi.
30. dakika da ceza sahasına yapılan ortada webo topu penaltı noktasına çıkardı. Umar'dan önce savunmada Luccas topu uzaklaştırdı.
41.dakika da Muhammet Bayır, Rantıe'yi ceza sahasında düşürdü. Maçın hakemi Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serdar, topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
İKİNCİ YARI:
53. dakika da savunmadan çıkmakta zorlanan Gençlerbirliği'nde Selçuk'un kaptırdığı topta, Musa Çağıran yaklaşık 30 metreden vurdu. Kaleci Hopf topa müdahalede gecikince Osmanlıspor'un golü geldi. 1-1
70. dakika da Regattin'in kullandığı korner atışında, Numan'ın kafa vuruşunda top kaleci Hopf'ta kaldı.
74. dakika da ceza sahası içinde Vedat ile Ranıe paslaşmasında topa son olarak Rantıe vurdu üsten aut.
Gençlerbirliği: 1 - Osmanlıspor: 1
ANKARA / DHA (fotoğraflı)Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonu 19. Hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Osmanlıspor'u konuk etti.
ERCAN ATA - ANKARA / DHA (fotoğraflı)