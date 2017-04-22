Gençler, Serdar Gürler'le Geçti

Serdar Gürler'in 23. ile 33. dakikalarda attığı gollerle iki farkı üstünlüğü yakalayan başkent ekibi, 37. dakikada Deniz Türüç'ün penaltı golüne engel olamadı.



İkinci yarıda skoru koruyan Gençlerbirliği karşılaşmayı 2-1 kazandı.



Son 3 maçta 7 puana çıkartan Gençlerbirliği 39 puanla haftayı tamamlayıp alt tarafta olan bağlantısını kopardı. Peşpeşe 4. yenilgisini alan Kayserispor ise 27 puanda kaldı ve yeniden ateş hattına girdi.