Gençler, Serdar Gürler'le Geçti
Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kayserispor'u Serdar Gürler'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Serdar Gürler'in 23. ile 33. dakikalarda attığı gollerle iki farkı üstünlüğü yakalayan başkent ekibi, 37. dakikada Deniz Türüç'ün penaltı golüne engel olamadı.
İkinci yarıda skoru koruyan Gençlerbirliği karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Son 3 maçta 7 puana çıkartan Gençlerbirliği 39 puanla haftayı tamamlayıp alt tarafta olan bağlantısını kopardı. Peşpeşe 4. yenilgisini alan Kayserispor ise 27 puanda kaldı ve yeniden ateş hattına girdi.
Kaynak: Sporvadisi.com
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