Genç Nesil Bilinçli Tüketici Olacak

Karabük Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Şahin, lise ve orta okullarda "Gıda Güvenliği ve Bilinçli Tüketici" eğitimlerinin devam ettiğini bildirdi.



Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, son olarak Eflani Çok Programlı Lisesi ile Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulunda 292 öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.



Bilinçli bir toplumun öncelikle gençlerde farkındalık oluşturulmasıyla sağlanacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:



"Geçen yıl lise ve orta dereceli okullarda başlatılan eğitim çalışmasıyla 2 bin 420 öğrenciye ulaşılmıştır. 2017 yılında ise bugün itibariyle gelinen noktada, 10 okulda 840 öğrenciye ulaşılmış durumdadır. Yaz tatiliyle birlikte ara verilecek olan çalışmalarımıza eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce bildirilen takvime göre devam edilecektir."