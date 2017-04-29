Genç Hatipler, Selimiye'nin Minberinde Yarıştı

Selimiye Camisi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Hatipler Minberde" hutbe yarışmasının sonuçları açıklandı.



Bursa, Çanakkale, Düzce, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve Yalova'dan 11 imam hatip lisesi öğrencisi, Selimiye'nin minberine çıkarak hutbe okudu.



Kurulun değerlendirmesinin ardından, Kocaeli Derince İmam Hatip Lisesinden Halil İbrahim Şener birinci, Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesinden Osman Nuri Dedeoğlu ikinci ve Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ensar Öztürk üçüncü oldu.



Yarışmanın birincisi, ileri ki bir tarihte düzenlenecek Türkiye finaline katılacak.



Birinciye tam altın, Hadislerle İslam Ansiklopedisi ve hediye paketi, ikinciye yarım altın Hadislerle İslam Ansiklopedisi ve hediye paketi, üçüncüye çeyrek altın, Riyazus Salihin ve hediye paketi, diğer yarışmacılara gram altın Kur'an meali ve hediye paketi verildi.