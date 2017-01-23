Gemerek'te Yardım Kampanyası

Gemerek'te AK Parti Kadın Kolları tarafından ihtiyaç sahipleri için kampanya başlatıldı.



Gemerek AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülşah Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yardıma muhtaç ailelere gıda yardımında bulunduklarını söyledi.



Yardım yapılacak ailelerin önceden belirlendiğini dile getiren Toker, "Yardımların amacına uygun olarak dağıtılması için çaba gösteriyoruz. İnsanları kesinlikle ayırmıyoruz. Allah rızası için herkese yardım elimizi uzatmaya gayret ediyoruz." dedi.



Kampanyaya destekte bulunanlara ve titizlikle çalışan partililere teşekkür eden Toker, "Bizlere her konuda destek olan başta AK Parti İlçe Başkanımız Hacı Yalçın'a ve parti teşkilatımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.



Toker ve partililer daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere hazırlanan gıda paketlerini teslim etti.