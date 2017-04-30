GEM TV'nin Sahibi İstanbul'un Göbeğinde Öldürüldü

İstanbul'da prodüksiyon ve eğlence şirketi GEM TV'nin sahibi İran uyruklu İngiliz vatandaşı Saeel Karimian ve yanındaki Kuveytli iş ortağı Maslak'ta öldürüldü. Araca kurşun yağdıran saldırganların kullandığı cip ise ateşe verilmiş olarak bulundu.

Olay, saat 20.15 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. İran uyruklu İngiltere vatandaşı Saeel Karimian'ın aracı seyir halindeyken başka bir araçla önü kesildi. Otomobilden inen iki kişi peş peşe ateş etti. GEM TV isimli eğlence ve dizi şirketi sahibi Saeel Karimian ve yanındaki Kuveytli iş ortağı olay yerinde hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR ÇARŞAFLI

Asayiş şube cinayet masası dedektifleri, Türk dizilerinin Ortadoğu'da satış hakkını elinde bulunduran GEM TV'nin sahibinin öldürülmesiyle ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Saldırganların çarşaflı oldukları belirlendi. Ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini topladı. Saldırganlara ait cip Kemerburgaz yolunda ateşe verilmiş olarak yanarken bulundu.



YAKINLARI GÖZ YAŞI DÖKTÜ

Haberi alan yakınları ise kısa sürede olay yerine geldi. Gördükleri manzara karşısında şoke olan üç kadın göz yaşlarına hakim olamadı.

POLİS İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şerit çekerek araç üzerinde incelemelerde bulundu. Polis, olayın aydınlatılması için çevrede bulunan güvenlik kamerasına ait kayıtları incelemeye aldı. Öte yandan, aynı caddeden geçen ÿSarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, olay yerinde durarak yetkililerden bilgi aldı. Genç, aldığı ilk bilgilere göre olayın alacak, verecek meselesinden kaynaklandığını belirtti.

ŞÜPHELİ ARAÇ YANMIŞ HALDE BULUNDU

Şüpheli aracın peşine düşen ekipler, zanlılara ait olduğu öne sürülen aracı, Kemerburgaz yolu üzerinde ise ateşe verilmiş bir halde buldu. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.