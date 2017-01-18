Gelibolu'da Öğrencilere 4,5 Ton Elma Dağıtıldı

Gelibolu Belediyesi öğrencilere 4,5 ton elma dağıttı.



Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla yarı yıl tatili öncesinde öğrencilere bölgenin meşhur Bayramiç elmasını dağıttıklarını söyledi.



Bunu yerli tüketim bilinci ve öğrencilerin meyve tüketimine katkı sunmak amacı ile yaptıklarını ifade eden Özacar, şöyle devam etti:



"Bizler yerel yönetim olarak Yerli Malı Haftası nedeniyle böyle bir planlamada bulunmuştuk. Ancak bölgedeki olumsuz hava koşulları, çetin geçen kış mevsimi nedeniyle Kazdağları'nda yetişen meşhur Bayramiç elmasının dağıtımını gecikmeli yapmak durumunda kaldık. Sağlıklı bir yaşam için çocuklarımızın imkanlar dahilinde bolca meyve tüketmelerini, her gün bir adet elma yemelerini diliyoruz." diye konuştu.