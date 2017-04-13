Gelibolu'da 2.5 Ton Kaçak Deniz Patlıcanı Ele Geçirildi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde kaçak avlanan 2.5 ton deniz patlıcanı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişiye, ayrı ayrı 1155'er lira idari para cezası kesildi.



Gelibolu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale Boğazı'nda yasak olmasına rağmen kaçak olarak deniz patlıcanı toplayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Dün gelen ihbar üzerine Evreşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelibolu-Evreşe Karayolu'nda durdurdukları kamyonda yapılan aramada, 2.5 ton deniz patlıcanı ele geçirdi. Deniz patlıcanlarına el konulurken, kamyonda bulunan M.S ve H.D.'ye ayrı ayrı 1155 TL idari para cezası kesildi. El konulan deniz patlıcanları tekrar denize döküldü.



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