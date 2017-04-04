Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, önümüzdeki yıldan itibaren birinci sınıftan 12'inci sınıfa kadar kodlama eğitimini vereceklerini belirterek, "Kodlama eğitimi şu bakımdan daha önemlidir; geleceğin dili, teknolojinin dili kodlama eğitiminden geçiyor. İnşallah biz de evlatlarımıza daha iyi bir eğitim vermek istiyoruz" dedi. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçedeki bilgi evlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik bilişim ve yazılım eğitimlerinin verileceği ROBOGOP Projesi hazırlandı. Gopark Grand Salonda düzenlenen proje lansmanına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Şahin Pirdal, ilçede eğitim gören çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. Türkiye'nin bilişim alanında üretimini artırması ve lider ülke olabilmesi, çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan ROBOGOP Projesi'nde ilçedeki bilgi evlerinde eğitim gören 7-15 yaş arası 5 bin çocuğa kodlama, robotik ve üç boyutlu tasarım gibi alanlarda uygulamalı eğitim verilecek.



"ÖĞRENCİLERİMİZ; TEKNOLOJİYİ HEM KULLANSIN HEM DE ÜRETEBİLİR HALE GELSİN İSTİYORUZ"



Eğitime ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Bakan Yılmaz, "İstiyoruz ki evlatlarımıza bizim aldığımız eğitimden daha iyi bir eğitim verelim. Öğrencilerimiz teknolojiyle buluşsun. Teknolojiyi hem kullansın hem de üretebilir hale gelsin. Gaziosmanpaşa Belediyemize teşekkür ediyorum. Kodlama eğitimini bilgi evlerinde 5 bin öğrenci ile başlatmış. Önceki gün Adıyaman'daydım. Adıyaman'da inovasyon merkezinin açılışını yaptık. Orada öğrencilerimiz kodlama eğitimine geçmişler. Robot çalıştırıyorlar, robotları kontrol ediyorlar. Hatta bir proje yapmışlar ödül almış. Eğer şoför alkollüyse kontak çalışmıyor. Şoför alkollüyse araç yolda giderken bir şekilde araba duruyor. Patentini aldınız mı dedim. Efendim çalışıyoruz, dediler. Adıyaman'da dahi kodlama eğitimi var" diye konuştu.



"GELECEĞİN DİLİ, TEKNOLOJİNİN DİLİ KODLAMA EĞİTİMİNDEN GEÇİYOR"



Önümüzdeki yıldan itibaren birinci sınıftan 12'inci sınıfa kadar kodlama eğitimini vereceğiz diyerek sözlerini sürdüren Yılmaz, "Kodlama eğitimi şu bakımdan daha önemlidir. Geleceğin dili, teknolojinin dili kodlama eğitiminden geçiyor. İnşallah biz de evlatlarımıza daha iyi bir eğitim vermek istiyoruz. Öğrencilerimize tablet bilgisayarlar dağıtıyoruz. Lise ve ortaokuldan başlamak üzere sınıflarımızı akıllı tahtalarla donatıyoruz. Mevzuat eksikliğimiz vardı, o eksikliği giderdik. Yönetmeliği de geçen hafta çıkardık. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu evlatlarımızın bilgi teknolojilerini kullanmasını bilgi otoyoluna bağlanmasını önümüzdeki dönemde daha da süratlendireceğiz" şeklide konuştu.



"ROBOGOP PROJESİ KAPSAMINDA İLK ETAPTA 5 DALDA BU EĞİTİMLERİ VERMEYİ PLANLADIK"



Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, "Çocuklarımız için yapmamız gereken bir şeyler olduğunu düşündük. Çocuklarımızın geleceğini şekillendirmek adına, onlara bir gelecek hazırlamak adına bu günün, bu çağın, bu dünyanın geleceği olan elektronik ortamları, sanal ortamları onlarla bütünleştirmek ve onlarla yeniden yapılandırmak istedik. Bunun da ana çıkış noktasının yazılım noktasında çocuklarımızı çocukken yetiştirmek, artık kullanıcı olarak değil, çocuklarımızla birlikte yazılım yapmak suretiyle geleceği şekillendirecek beyinler olarak şekillendirmek istedik. İşte bu vesileyle bilgi evlerimiz kapsamında yaklaşık 5 bin öğrenciye ROBOGOP Projesi kapsamında ilk etapta 5 dalda bu eğitimleri vermeyi planladık. Bu yıl başlattığımız bu projeyle birlikte önümüzdeki yıl içerisinde 3 dönem halinde yine bu çalışmaları devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.



(Emrah Kuş / İHA)