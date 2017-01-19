Geka, Güney Ege'nin Tanıtımı İçin Emitt Fuarı'na Katılacak

TÜYAP Fuar Merkezinde 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasındagerçekleştirilecek EMITT Fuarı'na Güney Ege'ninturizm potansiyelini ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmak amacıyla katılan GEKA, 91 metrekarelik stand alanında Aydın, Denizli ve Muğla'nın turizmden sorumlu kurumlarını bir araya getirecek.

Dünya turizmini İstanbul'da buluşturarak yeni iş bağlantıları kurulmasına fırsat sağlayacak 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT): Aydın, Denizli ve Muğla illerinin turizm temsilcileri, kurulacak 91 metrekarelik stand alanında bir araya gelerek Güney Ege Bölgesi'nin turizm potansiyelini birlikte tanıtacaklar.

Fuarın en yoğun hollerinden biri olan oteller ve birlikler adlı 3. holünde stant açacak GEKA, Kuşadası, Didim, Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Pamukkale'den oluşan 6 destinasyonun tanıtımının etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla bölgeden 19 kurum ve kuruluşu aynı stantta buluşturacak. Aydın, Denizli ve Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Bodrum Tanıtma Vakfı, Çameli Belediyesi, Didim Ticaret Odası, Kuşadası Ticaret Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Güney Ege standında sağlanan desklerde bulundukları destinasyonlarıntanıtımını yapacaklar. Bölgenin bilinen deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra termal turizmden macera ve doğa turizmine, tarih ve kültür turizminden kırsal turizme kadar geniş bir yelpazede alternatif turizm imkanlarının da tanıtımı yapılacak.

Sadece Türk turizm sektörünün değil, dünya turizm sektörünün de en büyük buluşma noktalarından birisi olan EMİTT, turizm sektörü profesyonellerinin bir araya geldikleri ticari bir platform olmasının yanı sıra tatil tutkunları için de önemli bir adres niteliği taşıyor. Japonya, Kırgızistan, Nepal, Kosova ve Mauritius'un ilk kez katılacağı EMITT; katılımcılarıyla, ziyaretçi sayısıyla ve turizm sektörüne kazandırdığı ticari hacim ile gücünü ortaya koyacak. Fuarda, turizm sektörüne her yıl katkı sağlayan Yurtdışı Alım Heyetleri Programı'na bu yıl 55 ülkeden 200'ü aşkın satın almacı bir araya gelirken, bu program kapsamında yapılan görüşmeler, turizm sektörünün 2017 yılındaki rotasını çizmiş olacak. Fuar kapsamında düzenlenecek panellerde ise; dünya turizm sektörünün lider isimleri, ülkemiz turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sektöre bilgi akışı sağlayacak. EMITT'te bu sene sektörün gelişmesine paralel olarak organize edilen Kış Turizmi Özel Bölümü, Outdoor Turizmi Özel Bölümü ve Hotel Destek Ekipmanları Özel Bölümü ile ziyaretçilere farklı seçenekler sunulacak. Fuar kapsamında düzenlenecek panellerde "Turizmde Yeni Hedefler ve Stratejiler" ve "Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler" başlıkları ele alınacak. EMITT süresince Türkiye'nin ve Dünya'nın dört bir yanından çeşitli sahne gösterileri ve stant etkinlikleri de gerçekleştirilecek. İlk iki gün turizm profesyonellerini, üçüncü ve dördüncü gün ise tatilcileri ağırlayacak fuara bu yıl 80 ülke katılım sağlarken, 60 bin kişinin ise fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

