Geka 94. Yönetim Kurulu Toplantısı
Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 94. yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 94. yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Muğla Valisi Amir Çiçek, ortaca ilçesi Dalyan Mahallesinde bir otelde düzenlenen toplantıda, yaptığı konuşmada, öncelikle ajansın son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetleri gözden geçireceklerini ardından devam eden çalışmaları ve projeleri yönetim kurulu olarak değerlendirerek istişare edeceklerini söyledi.
Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm olanaklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Çiçek, ajansın bu yıl ilk defa Antalya'da düzenlenen HESTOUREX Sağlık ve Spor Turizmi Fuarı'na katıldığını belirtti.
Çiçek, Güney Egeli sektör temsilcilerinin fuarda Ukrayna, Bangladeş, Danimarka, Kuveyt, Kazakistan, Avusturya, Gürcistan, Moldova ve İran gibi ülkelerden yaklaşık 25 firma ile yeni iş bağlantılarının yolunu açacak görüşmeler yaptığını kaydetti.
Vali Çiçek, bölgenin turizm olanaklarının uluslararası çapta tanıtılması amacıyla fuar katılımlarının dışında bölge tanıtım ziyaret etkinliklerine, körfez ve Arap ülkelerinden gelen sosyal medya fenomenleri ve basın mensuplarını ağırladıklarını kaydetti.
Toplantıya, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Denizli Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve GEKA Genel Sekreter vekili Özgür Akdoğan katıldı.