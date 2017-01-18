Gazze'de Filistinlilerin Evlerine Yönelik Yıkımlar Protesto Edildi

Gazze'de onlarca Filistinli, İsrail askerlerinin Necef çölünde yer alan Ummul Hayran beldesinde yaptığı yıkımları protesto etti.



Hamas'ın çağrısıyla düzenlenen ve Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan başlayan yürüyüşe katılan Filistinliler, "Evlerimizin yıkılması yeni bir Nekbe (büyük felaket) demek" ve "Ummul Hayran Filistin köyüdür, ondan koparılamaz" yazılı dövizler taşıdı.



Hamas yöneticilerinden Muhammed Ebu Asker, yürüyüş sırasında yaptığı konuşmada, "Ummul Hayran beldesinde meydana gelen, Filistin halkına karşı büyük suç ve yeni bir Nekbe'dir." dedi.



Ebu Asker, "işgal" altındaki Filistin topraklarında bulunan her bir Filistinlinin İsrail'e karşı intifadaya kalkışmasının zorunlu olduğunu belirtti.



İsrail askerlerinin, bu sabah Necef çölünde Arap vatandaşların yaşadığı Ummul Hayran beldesine yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail vatandaşı 2 Arap ile bir İsrail askeri ölmüştü.