Gaziantepli Öğrenciler, 15 Temmuz Darbe Girişimini Sahneledi

Gaziantep'te öğrenciler tarafından sahnelenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini konu alan tiyatro oyunu, ilgiyle izlendi.



Özel bir okulda düzenlenen etkinlikte, 3 öğretmen ile 60 öğrenci 2 aylık çalışmanın ardından 15 Temmuz darbe girişimini konu alan bir tiyatro oyunu hazırladı.



Tank ve helikopter maketinin yer aldığı tiyatronun ilk gösteriminde duygulu anlar yaşandı, bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.



Drama öğretmeni ve oyunun yönetmeni Ayşe Sevil Atıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tiyatronun çok etkileyici bir anlatım sanatı olduğunu söyledi.



Atıcı, çocuklarda farkındalık oluşturmak için büyük emeklerle oyunu hazırladıklarını anlattı.



Oyunun 15 Temmuz gecesi yaşananları konu edindiğini belirten Atıcı, şunları söyledi:



"Tabii o geceyi tek bir oyunla anlatmamız mümkün değil. Biz de önemli kısımları işledik. İlk bölüm, İstanbul Boğaz Köprüsü'nün kapatılmasıyla, yani halkın daha ne olduğunu tam anlamadığı kısımla başlıyor. Daha sonra TRT'nin darbeci askerler tarafından basılmasıyla devam ediyor. Ayrıca Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi sahnesi ve şehit özel harekat polisi Kübra Doğanay'ın ailesiyle vedalaşma sahnesi yer alıyor. Finalde, öğrencilerimizin ahşap ve kartondan hazırladığı tank ve helikopteri, halkın engellemesi anlatılarak oyun son buluyor."



Okulun kurucusu Beyhan Tahmazoğlu da 15 Temmuz darbe girişiminin tarihe düşen kara bir leke olduğunu ancak halkın destansı bir mücadeleyle bu lekeyi temizlemeyi başardığını dile getirdi.



Girişimin gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması gerektiğini vurgulayan Tahmazoğlu, "Bu olaydan çıkaracak dersleri diri tutmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." dedi.