Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığının kilogramı 94 ile 96 lira arasından işlem gördü.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığının kilogramı 94 ile 96 lira arasından işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|94,00
|96,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|37,00
|40,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|kg
|51,50
|52,00
|Antep fıstığı (çıtlak kavrulmuş)
|kg
|36,06
|36,06
|Buğday
|kg
|0,96
|1,09
|Mısır
|kg
|0,86
|0,88
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