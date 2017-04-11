Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığının kilogramı 94 ile 96 lira arasından işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (boz iç) kg 94,00 96,00 Antep fıstığı (kavrulmuş) kg 37,00 40,00 Antep fıstığı içi (meverdi) kg 51,50 52,00 Antep fıstığı (çıtlak kavrulmuş) kg 36,06 36,06 Buğday kg 0,96 1,09 Mısır kg 0,86 0,88