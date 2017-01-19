Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 19-19,75 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu Antep fıstığı kg 19,00 19,75 Antep fıstığı kavrulmuş (elekaltı) kg 21,00 22,25 Antep fıstığı (kavrulmuş) kg 24,50 31,50 Arpa (çakır) kg 0,87 0,88 Kırmızı kabuklu mercimek kg 2,85 2,87 Mısır kg 0,74 0,81 Nohut (naturel) kg 4,00 5,00 Ekmeklik buğday kg 0,90 1,05