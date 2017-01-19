Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 19-19,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu Antep fıstığı
|kg
|19,00
|19,75
|Antep fıstığı kavrulmuş (elekaltı)
|kg
|21,00
|22,25
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|24,50
|31,50
|Arpa (çakır)
|kg
|0,87
|0,88
|Kırmızı kabuklu mercimek
|kg
|2,85
|2,87
|Mısır
|kg
|0,74
|0,81
|Nohut (naturel)
|kg
|4,00
|5,00
|Ekmeklik buğday
|kg
|0,90
|1,05