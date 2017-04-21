Gaziantep'ten Kısa Kısa
Gaziantep'in Araban ilçesinde mülki idareciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını çocuklara bıraktı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde mülki idareciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını çocuklara bıraktı.
Kaymakam Emin Bağlı'nın koltuğuna Araban İmam-Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Sina Nur Doğan oturdu.
Doğan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Altunbaş'ı makamına çağırarak, talimatlar verdi.
Araban Başsavcısı Ali Caner de koltuğunu Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Furkan Bulut'a bıraktı.
Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in koltuğuna ise Atatürk Ortaokulu 4. sınıf öğrencisi Sıdıka Çelik oturdu.
İslahiye'de 23 Nisan kutlaması
İslahiye ilçesindeki Türkbahçe Mahallesi ilkokulu ana sınıfı öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenledikleri etkinlikle kutladı.
Dört derslikli Türkbahçe Mahallesi ilkokulunun ana sınıfı öğrencileri, Okul Müdürü Zeki Kaya, ana sınıfı öğretmeni Zehranur Oktay ve öğretmen Özge Koçak eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okul bahçesinde kutladı.
Çocuklar etkinlikte, "hayat bayram olsa" şarkısını hep birlikte söyleyip, çeşitli gösteriler yaparak, çuval yarışı yaptı.