Gaziantep'te 'Kutlu Doğum' etkinliği



GAZİANTEP'te, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Kutlu Doğum Haftası kapsamında kutlama etkinliği düzenlendi.



Peygamber Sevdalıları Platformu Gaziantep İl Koordinatörlüğü tarafından bir okulun bahçesinde 'Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed' temalı Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenledi. Polisin güvenlik önlemi aldığı alanda, arama noktaları oluşturarak etkinliğe gelen vatandaşları tek tek arandı. Ayrıca etkinliğin yapıldığı alanı mobil kameralarla izlendi. Kuran okunmasıyla başlayan etkinlikte sık sık tekbir ve salavat getirildi. Etkinlikte çocuklar tarafından da Hazreti Muhammed'e yönelik yazılan şiirlar okundu.



Etkinlikte konuşan ilahiyatçı Osman Teyfur, son 100 yılda bu coğrafyanın, özünden uzaklaştırılmaya başlandığını söyledi. Bazı güçlerin bu coğrafyadaki insanları esir almak, diz çöktürmek için sahip olduğumuz değerleri ellimizden almaya çalıştıklarını ifade eden Teyfur, şöyle konuştu:



"Medeniyet getirdik diye bu coğrafyaya geldiler ve bu coğrafyanın insanı birbirine düşman kesildi ve hayatı yaşanmaz bir noktaya getirdi.Hazreti Muhammed'in hayatından, önderliğinden uzaklaştıkça bu coğrafya bir kan deryasına dönüştü. Bu coğrafyada yeni bir hayat, yeni bir medeniyet kurmak için Hazreti Muhammed'e dönmemiz gerekiyor.Bu coğrafyanın in büyük imkanı; iman, İslam, hak ve adalettir. Bu coğrafyanın insanı adalet ve hakkı başka yerde aramamalı, çünkü hak ve adalet İslam'dır. İslam dini hak ve adaletin bütün ilkelerini getirmiş ve garanti altına almıştır."



Konuşmaların ardından Peygamber Sevdalıları İlahi grubu tarafından ilahiler seslendirildi.