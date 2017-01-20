Gaziantep'te Fetö Operasyonunda 38 Emniyet Personeli Tutuklandı

Gaziantep'te yapılan FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 38 emniyet mensubu tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, FETÖ-PYD faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken kamu görevinden atılan 3 şube müdürü, 7 komiser, 27 polis memuru ile 1 emekli polis memuru olmak üzere toplam 38 şüpheli şahıs, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen emniyet mensupları tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan emniyet mensuplarının sohbet hocası olduğu öğrenilen bir mühendisin de İstanbul'da yakalandığı belirtildi. Şahsın İstanbul'da gözaltına alınan şahsın sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği ifade edildi. - GAZİANTEP