Gaziantep'te Erkek Cesedi Bulunması

Gaziantep'te yol kenarında bulunan erkek cesedinin Suriye uyruklu Muhammed El Mahri'ye ait olduğu belirlendi.



Alınan bilgiye göre, dün merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde yol kenarında ceset bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.



Ölen kişinin parmak izini alan ekipler, hayatını kaybeden kişinin Suriye uyruklu Muhammed El Mahri (31) olduğunu tespit etti.



El Mahri'nin kentte Suriyeli vatandaşlar tarafından işletilen bir eğlence merkezinde çalıştığı öğrenildi.