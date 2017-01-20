Gaziantep'te Bir Evde 1 Kaleşnikof ve 30 Mermi Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaptığı bir evde 1 adet kaleşnikof marka silah ve mermiler ele geçirildi. Olayda ilgili 6 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin müşterek yürütmüş oldukları çalışmalarda, 19 Ocak 2017 tarihinde İlimiz Fırat Mahallesinde H.Ö, M.Ö, Ö.Ö, M.Ö, H.Ö ve İ.Ö isimli şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramada, 1 adet Kaleşnikof marka silah, bu silaha ait 30 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ö, M.Ö, Ö.Ö, M.Ö, H.Ö ve İ.Ö isimli şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi" denildi. - GAZİANTEP