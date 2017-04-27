Gaziantep'te Arabuluculuk Merkezi Açıldı

Gaziantep'te, Arabuluculuk Merkezi açılışına katılan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol, hukuki uyuşmazlıkların çoğunun arabulucular sayesinde çok kısa bir sürede çözümleneceğini söyledi.



Hukuki uyuşmazlıkların kısa sürede çözümlenmesi amacıyla kurulan Gaziantep Arabuluculuk Merkezi, törenle hizmete açıld. Gaziantep Adliyesi'nin ikinci katındaki Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına; Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol, Arabuluculuk Daire Başkanı Hasan Öztatar, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya ve Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal katıldı. Açılış töreni sonrasında gazetecilere açıklama yapan Mustafa Erol, arabuluculuğun insanların mahkeme öncesinde birbirleriyle olan uyuşmazlığı çözmeleri için hayata geçirildiğini aktardı. Erol şöyle konuştu:



"Bundan sonra insanlar mahkemeye başvurmadan öncelikle iş uyuşmazlığı konusunda zorunlu olarak arabulucuya gidecekler. Daha sonra peyderpey başka uyuşmazlıkları belki aile uyuşmazlıklarını ve diğer süre gelen uyuşmazlıkları arabulucu hizmetiyle çözmeyi hedefliyoruz. Şimdi burada açtığımız arabuluculuk merkeziyle insanlar adliyeye geldiğinde arabuluculuk sistemine konu olacak bir sıkıntı varsa burada kendisi yönlendirilecek. Eğer seçtiği bir arabulucusu yoksa arabulucu bu merkez tarafından kendisine tayin edilecek ve ilk 2 saatlik görüşme ücreti de kamu kaynaklarından karşılanacak. Uyuşmazlık çözülür ise bu 1 saat içerisinde mahkemeye gelmemiş olacaklar. Bugüne kadar arabuluculuk hizmeti almış 15 bin hukukçumuz bu eğitimi başarı ile bitirdi ve sertifikasını aldı. 2 binin üzerinde de mülakat için bekleyen arabulucumuz var. 11 binden fazlada faaliyette olan arabulucumuz var. Ne kadar bir uyuşmazlığı çözeceğini düşünürsek bir sayı vermek tabi ki mümkün değil. Bu farkındalığın arttırılması ve insanların buradan tatmin olması halinde rakımın hızla büyüyeceğini düşünüyoruz. Nedeni ise mahkemedeki süreçlerden çok kısa ve insanların hakimiyeti altında bir arabuluculuk süreci var. Süreçte başından sonuna kadar her iki taraf eşit düzeyde ve yuvarlak bir masa etrafında uyuşmazlığa dahil oluyorlar uyuşmazlığı çözmeye çalışıyorlar. Arabulucu herhangi bir şekilde taraflara bir çözüm dayatmıyor. Arabuluculukta her iki taraf da kazanıyor önemli olan tarafta bu. Bugüne kadar 12 bin 500 uyuşmazlık arabuluculuk sistemiyle çözülmüş durumda."



Açılışın ardından Hasan Öztatar, açılışa katılanlara merkezi gezdirdi.