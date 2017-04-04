Gaziantep Islahiye Huzur Uygulaması

Islahiye huzur uygulaması



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polis ve jandarma ekipleri tarafından huzur uygulaması yapıldı.



Asayiş, Terör ve Trafik Şube Amirliği ekipleri, gece ilçe merkezinde 2 kontrol noktası oluştururken, Özel hareket ekipleri sürekli kent merkezinde devriye görevi yaptı. İlçe girişi ve çıkışlarında ekipler tarafından şüpheli kişi ve araçlarda arama yaptı. Geniş güvenlik önlemi alınarak yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 187 araç aranırken, 308 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş'ın uygulama noktalarını ziyaret ederek bilgi aldığı uygulamada ekipler 2 araca cezai işlem uyguladı.



İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin ise, kendi güvenlik alanında oluşturduğu kontrol noktasında huzur uygulaması yaptığı belirtildi.