Gaziantep Islahiye Huzur Uygulaması
Islahiye huzur uygulamasıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polis ve jandarma ekipleri tarafından huzur uygulaması yapıldı.
Islahiye huzur uygulaması
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polis ve jandarma ekipleri tarafından huzur uygulaması yapıldı.
Asayiş, Terör ve Trafik Şube Amirliği ekipleri, gece ilçe merkezinde 2 kontrol noktası oluştururken, Özel hareket ekipleri sürekli kent merkezinde devriye görevi yaptı. İlçe girişi ve çıkışlarında ekipler tarafından şüpheli kişi ve araçlarda arama yaptı. Geniş güvenlik önlemi alınarak yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 187 araç aranırken, 308 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş'ın uygulama noktalarını ziyaret ederek bilgi aldığı uygulamada ekipler 2 araca cezai işlem uyguladı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin ise, kendi güvenlik alanında oluşturduğu kontrol noktasında huzur uygulaması yaptığı belirtildi.