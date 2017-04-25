Gazi Üniversitesi, 'Özel Olimpiyat Bölge Oyunları'na Ev Sahipliği Yaptı

Gazi Üniversitesi, 'Özel Olimpiyat Bölge Oyunları'yla 100 özel sporcuya ev sahipliği yaptı.



Gazi Üniversitesi ile Türkiye Özel Sporcular Eğitim Derneği'nin (TÖSSED) iş birliğiyle düzenlenen 'Özel Olimpiyat Bölge Oyunları' Üniversitenin Beşevler'deki Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. 100 özel sporcunun yer aldığı turnuvada atletizm, karma basketbol ve masa tenisi branşlarında müsabakalar yapıldı.



Gazi Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, oyunların önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Temelleri merhum Prof. Dr. Hıfzı Özcan ile iş adamı Sakıp Sabancı'nın girişimiyle 1982'de atılan TÖSSED'in organize ettiği oyunlara ev sahipliği yaparak Gazi Üniversitesi olarak toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.



TÖSSED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek de, Prof. Dr. İbrahim Uslan'a kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkürlerini iletti.



Açılış töreninde Gazi Üniversitesi'nin öğrencileri tekvando, ardından da halk oyunları gösteriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Turnuva boyunca üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllülerin yanı sıra antrenör akademisyenler de turnuvaya destek verdi.



Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hacı Ahmet Pekel, turnuvaya katılan özel bir sporcuyla sembolik bir yarışma yaptı. Yarışmanın startını veren Uslan, müsabakayı kazanan özel sporcunun da madalyasını taktı. - ANKARA