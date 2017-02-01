Gazi Babasını Asker Selamıyla Karşıladı

Kayseri'deki hain saldırıda ağır yaralanan asker Recep Coşkun, hava değişimi için döndüğü memleketi Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde coşkuyla karşılandı. Kayseri'deki hain saldırıda ağır yaralanan gazi asker Recep Coşkun hava değişimi için döndüğü memleketi Lapseki'de coşkuyla karşılandı. Evinin önünde açılan dev Türk bayrağı altında yüzlerce vatandaş, Coşkun'u tekbirlerle karşıladı. Duygulu anlar yaşayan Coşkun, ambulanstan inerken gözyaşlarına hakim olamadı. Sevenleriyle kucaklaşan Recep Coşkun, "Vatan sağ olsun" dedi. Hiçbir şey istemediğini ifade eden Coşkun, manevi olarak dağınık olduğunu ifade etti. Gaziyi karşılayanlar arasında Kaymakam Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Umurbey Ordonat Komutanı Binbaşı Türker Altıngöz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Gazinin 2 yaşındaki küçük oğlu ise babasını asker selamıyla karşıladı.



(Mustafa Uçmaz /İHA) - ÇANAKKALE