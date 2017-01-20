Gazete Manşetleri - Gazete Oku (20 Ocak 2016)

FutbolArena - Gazetelerde günün manşetlerine çıkarılan haberleri sizler için bir araya getirdik. Gazete manşetlerinde olan haberleri FutbolArena derledi. 20 Ocak 2016 Gazete manşetlerini haberimizde okuyabilirsiniz.



Fanatik, Fotomaç, AMK, Milliyet, Hürriyet gazetelerinin manşetleri



Fanatik, Fotomaç, AMK, Milliyet, Hürriyet, Posta, Takvim, Star, Karar, Habertürk gibi gazetelerin manşetlerinde neler olduğunu derledik.



Sabah Gazetesi'nde Lukas Podolski'nin Galatasaray'dan ayrılmak istediği ileri sürüldü ve "Poldi mutsuz" başlığı atıldı. Akşam Gazetesi'nde "Arena'ya gel bakalım Fenerbahçe" manşetiyle Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kupada eşleşmesi ön plana çıkarıldı. Fanatik'te Beşiktaş'ın golcü transferiyle ilgili "Şimdi sıra golcüde" manşeti atıldı. Fotomaç Gazetesi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer çalışmalarıyla ilgili gelişmeler ön planda.



Posta Gazetesi'nin spor sayfasında "Yeni Rota Hernanes" başlığıyla Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi. Milliyet'in manşetinde Ahmet Çalık'ın "Beşiktaş'a gitmedim" ifadesi ön planda. AMK Gazetesi'nde "Ortaya Ganso" başlığıyla Galatasaray'ın Sevilla'da forma giyen oyuncuyu gözüne kestirdiği belirtildi. Hürriyet'in manşetinde ise Jan Olde Riekerink'in "Galatasaray'ın da penaltıları verilmedi" ifadesi ön planda.



