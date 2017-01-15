Garry Rodrigues'in Performansı, Yunanistan'da Gündem Yarattı

Garry Rodrigues'in Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçındaki başarısı, Yunanistan'da yankı uyandırdı.

İki sezondur formasını giydiği PAOK'tan ayrılarak Galatasaray'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Konyaspor karşısında sol kanatta sürati, Wesley Sneijder ile olan pas alışverişindeki uyumu ve attırdığı golle alkış topladı.

Yunan basını Rodrigues'in görkemli başlangıcına geniş yer ayırdı:

CONTRA: Garry Rodrigues ilk maçında başroldeydi

"Henüz gideli bir kaç gün oldu. Forma giymek bir yana, Galatasaray'ın galip gelmesini sağlayan golün asistini yaptı. Ayrıca ilk golünü atmaya da çık yaklaştı"

GAZZETTA: Rodrigues Türklerin sempatisini kazandı

"Garry Rodrigues Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta müthiş bir başlangıç yaptı. PAOK'un eski orta saha oyuncusu kenardan geldi, asist yaptı. Sahadaki arkadaşları ve sosyal medya üzerinde taraftarların beğenisini kazandı"

SPORT24: Garry Rodrigues çok iyi başladı

"Çıktığı ilk maçta asist yaparak son derece pozitif bir başlangıca imza attı. Saha dışında da epey bir etki yarattı. Kendisinin maç performansını gösteren özel videolar hazırlandığı görüldü"

SPORTDOG: PAOK'taki gibi yine inanılmaz kaçırdı

"Galatasaray formasıyla ilk karşılaşmasında asist yaparak müthiş bir başlangıç yapmış olabilir. Ancak Rodrigues yine inanılmaz bir gol pozisyonunu kaçırdı. PAOK'taki bu kötü alışkanlığını sürdürdü"