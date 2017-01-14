Yeni Transfer Garry Rodrigues: Herkese Kim Olduğumu Gösterdim

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray formasıyla ikinci yarıda dahil olduğu ilk maçta asist yapan yeni transfer Garry Rodrigues, Konyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"HERKESE KİM OLDUĞUMU GÖSTERDİM"

Performansıyla alkış toplayan ve Bruma'ya benzetilen Rodrigues, açıklamalarında "Bugün ilk maçıma çıktım 3 puan almamız çok önemliydi. Ben de buna katkı verdiğim için çok mutlu oldum. Alanlar bulduğum iyi bir maç oldu. Kanat oyuncusu olarak tabii ki alanlar bulup aksiyon yaratmak benim görevim. Herkese kim olduğumu, takımın bir parçası olmak istediğimi gösterdim." şeklinde konuştu.