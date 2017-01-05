Gardiyan İntihar Etti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde emekli bir gardiyan intihar etti.



Karakoca Mahallesi'nde ikamet eden ve 10 sene önce İmralı Cezaevi'nden emekli Hasan A. (60), bilinmeyen bir sebeple boynuna geçirdiği iple kendini asarak intihar etti. Hasan A, evinin bodrumunda asılı vaziyette bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan A'nın psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA