Gambiya'ya Askeri Müdahale Hazırlığı

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da 1 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonrası Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin askeri müdahale hazırlığına başladığı bildirildi.



Nijerya basının bildirdiğine göre, ülkedeki yaklaşık 200 kişilik hava kuvvetleri personeli ve 500'ün üzerinde kara kuvvetlerine bağlı asker, Gambiya'ya askeri müdahalede bulunmak için hazırlandı.



Bu arada Gambiya'yı çevreleyen Senegal'in de birçok askerini Gambiya sınırına konuşlandırdığı belirtilerek, Gambiya'da seçimi kaybeden Devlet Başkanı Yahya Jammeh'e yönelik yapılması planlanan askeri müdahalenin ECOWAS çatısı altına gerçekleştirileceği kaydedildi.



Gambiya devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Adama Barrow'un danışmanlarından Mai Ahmad Fatty, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu geceden itibaren barışçıl seçim sonuçlarına itiraz edenlerin isyancı sayılacağını ifade etti.



ECOWAS'ın askeri müdahale kararı, Gambiya meclisinin seçimleri kaybeden ve perşembe günü görevi devretmesi beklenen Yahya Jammeh'in görev süresini üç ay daha uzatmasının ardından geldi.



Ülkede 1 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini kaybeden Jammeh, dün devlet televizyonundan 90 günlük olağanüstü hal ilan ettiğini duyurmuştu.



Seçimleri kaybetmesinin ardından yenilgisini kabul eden fakat daha sonra görevi bırakmayacağını açıklayan Jammeh, seçim sonuçlarına ilişkin Gambiya Yüksek Mahkemesine itirazda bulunmuştu.



Jammeh'e görevi barışçıl yollarla devretmesi yönünde pek çok uluslararası çağrı yapılmıştı.



1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006 ve 2011'de yapılan seçimleri kazanmıştı. Jammeh'in son devlet başkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 36'sını aldığı belirtilmişti.