– Gambiyanın mağlup lideri Yahya Jammeh, Gine Devlet Başkanı eşliğinde uçakla ülkesinden ayrıldı.
Gambiya'da yapılan devlet başkanlığı seçimini kaybeden ancak uzun süre başkanlığı devretmeyi reddeden Yahya Jammeh, yenilgiyi kabul ettiğini bildiren televizyon konuşmasından sonra ülkeyi terk etti.
Yahya Jammeh'in Gine'de bir evinin olduğu ve bu nedenle de Gine'ye iltica ettiği değerlendirmesinde bulunuldu. - Stockholm
Gambiya'nın Mağlup Devlet Başkanı Ülkeyi Terk Etti
– Gambiyanın mağlup lideri Yahya Jammeh, Gine Devlet Başkanı eşliğinde uçakla ülkesinden ayrıldı.
– Gambiyanın mağlup lideri Yahya Jammeh, Gine Devlet Başkanı eşliğinde uçakla ülkesinden ayrıldı.
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