Galaxy S8 Eski Kulaklık Girişi ile Yola Devam Ediyor!

Samsung Galaxy S8'de eski kulaklık girişi kullanılmaya devam edecek!





Uzun süredir devam eden söylentilerin aksine bu kez gelen haberler Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S8'de eski kulaklık girişi kullanılmaya devam edecek. Ama USB-C tipi yeni bağlantıda olacak.



Apple'dan sonra Android rakiplerinden HTC'nin de U Ultra modeliyle eski kulaklık girişi yerine yeni USB-C kulaklık girişi kullanarak eski teknolojiden vazgeçtiğine şahit olmuştuk.



Sammobile ve Android Police' de bugün yer alan yeni haberlere göre ise Samsung eski kulaklık girişini öldürmüyor. Sammobile bu haber ile geçtiğimiz ay yayınladığı kendi raporu geri çekmiş gibi görünüyor. Android Police ise S8'in 3.5 mm'lik eski kulaklık girişini kullanmaya devam edeceğini kendi bağımsız kaynaklarında doğruluyor.



Eski kulaklık girişinin kaldırmasının tercih edilmesi bir çok kişiye göre ayağına kurşun sıkmaktan farksız görülüyor. Samsung'un şu an itibariyle Apple'a karşı bunu bir avantaj olarak kullanmak istiyor gibi. Daha önce de Note 7'de lansmanın da Apple'ın eksiklerini eğlenceli bir şekilde tiye almışlardı.



Galaxy S8 Eski Kulaklık Girişi, Render edilmiş görüntüsünde görülüyor.



Samsung en sonunda yeni AMOLED teknolojisini bu modelle test ediyor. Görünen o ki bu video bu zamanki bir çok söylentiyle uyuşuyor.



Özellikle Şubat ayındaki Dünya Mobil Kongresine kadar daha bir çok söylenti ve görseller görmeye devam edeceğiz.



