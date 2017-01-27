Galatasaray, Volkan ve Josef de Souza İçin Tff'ye Başvurdu

FutbolArena - Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan basketbol maçından sonra sarı kırmızılılara küfür içeren tezahürata eşlik eden Volkan Demirel ve sosyal medyadan Galatasaray'a küfür eden bir ifadeyi okuyan Josef de Souza'ya ceza verilmesi adına Galatasaray Yönetimi TFF'ye dilekçesini sundu.



Galatasaray Kulübü, TFF Hukuk Müşavirligine resmen başvurdu. Iki futbolcunun da Galatasaray'a küfür ettigi anlardaki görüntüler TFF'ye teslim edildi.



GALATASARAY'DAN MELO ÖRNEĞİ



Sarı kırmızılılar, TFF'ye sundukları dilekçede Felipe Melo'ya 2014 yılında twitter hesabında bir taraftarın mesajını takipçileri ile paylaştığı için 2 maç ceza verildiğini hatırlatıp Volkan Demirel ve Josef de Souza'ya da gerekli yaptırımın uygulanmasını talep etti.