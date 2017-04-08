Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Sneijder'i Yine Yedek Bırakacak

Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Tudor, kadroda değişime gitmeyi düşünmüyor.

Göreve geldiği günden bu yana her maç farklı ilk 11 sahaya süren Hırvat hoca, Adanaspor'u 4-0 yenen takımın sergilediği futboldan memnun.

BRUMA KULÜBEDE

Tudor'un aynı 11'e Başakşehir deplasmanında görev vermeyi düşündüğü öğrenildi. Sneijder ile birlikte sakatlığını atlatan Bruma'nın da yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

Ön liberoda Josue'nin, sol bekte Linnes'in oynaması, 4-4-2 sisteminde Eren-Podolski ikilisinin görev yapması bekleniyor.

(Sabah)