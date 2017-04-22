Galatasaray Seride 1-0 Öne Geçti

Serinin ikinci maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 18: 00'de Antakya Spor Salonu'nda oynanacak. Play-Off Çeyrek Final serisinde galibiyet sayısı iki olan takım yarı finale adını yazdıracak.



Galatasaray karşılaşmaya Işıl Alben – Pınar Demirok – Cansu Köksal – Deniz Çolakoğlu – Kristine Vitola beşiyle başlarken Hatay BB ise Katsiaryna Syntsina – Natalie Hurst – Bahar Öztürk – Melike Tuğba Oral – Courtney Paris beşiyle parkedeydi.



Mücadele karşılıklı sayılarla başladı. Hatay BB maça hücumda daha iyi başlayan taraf oldu ve ilk çeyreğin bitimine 04: 43 kala farkın 7 sayıya çıkmasıyla beraber Başantrenörümüz Marina Maljkovic mola istedi: 4-11. Mola sonrası da oyun Hatay BB'nin kontrolünde devam etti ve Galatasaray ilk çeyreği 12 sayı geride 8-20 tamamladı.



İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Hücumda ritmini yükselten Sarı Kırmızılılar, çeyreğin altıncı dakikası geride kalırken farkı 1 sayıya indirdi: 24-25. Savunmaların sertleştiği ve sayı kaydetmenin zorlaştığı karşılaşmanın ilk yarısı Hatay BB lehine 26-29 tamamlandı.



Üçüncü çeyrek karşılıklı üç sayılık basketlerle başladı. Hatay BB aradaki farkı açmak, Galatasaray ise kapatmak için hücumda ritmi yükseltmeye çalıştı. Hücumda istediği ritmi yakalayan Sarayın Sultanları, üçüncü çeyreğin bitimine 01: 45 kala skoru eşitledi ve çeyrek 48-48'lik eşitlikle sonuçlandı.



Dördüncü çeyreğe Galatasaray Jefferson'ın peş peşe sayılarıyla başladı ve öne geçerek farkı da 4 sayıya çıkarttı: 52-48. Hatay BB özellikle Courtney Paris üzerinden bulduğu sayılarla yeniden öne geçti ve karşılaşmanın bitimine 04: 28 kala Başantrenörümüz Marina Maljkovic mola istedi: 60-61. Mola sonrası Traore ve Papova'nın sayılarıyla öne geçen Galatasaray, kalan süre içerisinde de üstünlüğünü kaybetmedi ve karşılaşmadan 72-69'luk skorla galip ayrıldı.



Çeyrek sonuçları:



1. Çeyrek: 8-20



2. Çeyrek: 18-9 (26-29)



3. Çeyrek: 22-19 (48-48)



4. Çeyrek: 24-21 (72-69)



İSTATİSTİKLER



GALATASARAY



Deniz Çolakoğlu 5 sayı – 7 ribaund – 1 asist,



Pınar Demirok 2 sayı – 4 ribaund,



Astou Traore 13 sayı – 7 ribaund – 2 asist,



Işıl Alben 13 sayı – 1 ribaund – 3 asist,



Maryia Papova 11 sayı – 3 ribaund – 3 asist,



Kristine Vitola 13 sayı – 8 ribaund – 1 asist,



Moriah Jefferson 15 sayı – 4 ribaund – 7 asist