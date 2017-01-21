Galatasaray, Kardemir Karabükspor'a 2-1 Yenildi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup oldu.
GOLLER
Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Galatasaray'ın golünü 15. dakikada Yasin Öztekin atarken ev sahibi Kardemir Karabükspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Seleznyov ve 82. dakikada Serdar Deliktaş kaydetti.
GALATASARAY 36 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Kardemir Karabükspor puanını 24'e yükseltirken zirve mücadelesi veren Galatasaray 36 puanda kaldı.