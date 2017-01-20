Galatasaray, Karabük'te Coşkuyla Karşılandı

Galatasaray, Kardemir Karabükspor'la yarın oynayacağı karşılaşma için konaklayacağı Safranbolu'ya geldi. Sarı kırmızılı takımı yüzlerce taraftarı coşkuyla karşıladı.



Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, akşam saatlerinde otobüsle Safranbolu'ya geldi. Sarı kırmızılı takımın konaklayacağı otelin önünde bekleyen yaklaşık 300 taraftar, meşaleler yakıp futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak tezahürat yaptı. Taraftarlar, cep telefonlarıyla futbolcuların fotoğraflarını çekmek için birbirleriyle yarıştı. Futbolcular otele girdikten sonra taraftarlar olaysız dağıldı.



Galatasaray'ın kafilesinde şu isimler yer aldı:



Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever. - K