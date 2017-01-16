Galatasaray Kafilesi Elazığ'da

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda yarın Elazığspor ile yapacağı maç için Elazığ'a geldi.



İstanbul'dan kalkan özel uçakla kente gelen sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolculara çiçek verdi.



Galatasaray kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrıldı.



Sarı-kırmızılı kafilede, Cenk Gönen, Batuhan Şen, Ahmet Gül, Ahmet Yılmaz Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Armindo Bruma, Lionel Carole, Berk Ünsal, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Sabri Sarıoğlu, Soner Gönül, Birhan Vatansever, yer aldı.