FutbolArena - Ziaat Türkiye Kupası grup etabı son maçında Galatasaray seyircisi karşısında Erzincanspor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray Türkiye Kupası'nda kimle eşleşti?
Türkiye Kupası E Grubunu 11 puanla 2. sırada bitiren Galatasaray, F Grubunu lider tamamlayan Medipol Başakşehir ile son 16 turunda eşleşti.
Medipol Başakşehir - Galatasaray eşleşmesi, grubunu lider bitirmesi nedeniyle Medipol Başakşehir'in sahasında tek maç olacak.
4 veya 5 Şubat'ta hafta sonunda oynanacak olan müsabakanın saat kaçta yayınlanacağı henüz belirlenmedi. Bu maç ATV, A Spor veya A2 kanallarından birinde oynanacak.
Grupta Tuzlaspor 13 puanla lider olarak tur atladı. Elazığspor ve Erzincanspor ise kupaya veda etti.
Galatasaray - Erzincanspor maçı kaç kaç bitti?
Lukas Podolski Erzincanspor maçına damga vururken 4, 10, 50, 55 ve 63. dakikalarda attığı 5 golle yıldızlaştı. Galatasaray'ın diğer sayısı Garry Rodrigues'den geldi.
Erzincanspor 15. dakikada Yasin Dülger ile şık bir gol bulurken, 25. dakikada Ahmet Kaan Ergün ile 2. sayısını kaydetti. 2-2'den sonra Galatasaray'ın gollerine engel olamayan Erzincanspor sahadan 6-2 mağlup ayrıldı.
Nigel de Jong Akhisar Belediyespor maçında cezalı mı?
Ziaat Türkiye Kupası grup etabı son maçında Galatasaray seyircisi karşısında Erzincanspor'u ağırladığı maçta kırmızı kart üzüntüsü yaşadı.
Galatasaray'da Nigel de Jong, Erzincanspor karşısında 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Böylece Nigel de Jong, ligdeki Akhisar Belediyespor maçında cezalı duruma düştü.
Karar karşısında çılgına dönen Nigel de Jong soyunma odasına giderken kapıları tekmeledi.
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki Rakibi Belli Oldu
FutbolArena - Ziaat Türkiye Kupası grup etabı son maçında Galatasaray seyircisi karşısında Erzincanspor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı.
FutbolArena - Ziaat Türkiye Kupası grup etabı son maçında Galatasaray seyircisi karşısında Erzincanspor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı.