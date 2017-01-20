Galatasaray'ın Transfer Etmek İstediği Futbolcu Elden Kaçtı

FutbolArena Dış Haberler - Galatasaray'da yönetici Levent Nazifoğlu'nun bizzat doğruladığı West Ham'ın Arjantinli forveti Calleri'nin İspanya'nın Las Palmas takımına transfer olacağı öne sürüldü.



İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham'da forma giyen 23 yaşındaki Calleri için İtalya basınında geçen haberde; Arjantinli futbolcunun Pazar gününe kadar İspanya'ya giderek resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.



LEVENT NAZİFOĞLU DOĞRULAMIŞTI



Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu yine aynı günün akşam saatlerinde A Spor'a yaptığı açıklamada Calleri hakkında "İlgilendiğimiz oyunculardan biri. Adaylar arasında." ifadelerini kullandı.



Calleri bu sezon West Ham United formasıyla Premier Lig'de 2 maçta forma giydi. 2016/17 sezonunda Sao Paulo'dan West Ham'a transfer olan 23 yaşındaki Arjantinli forvet, kariyerinde daha önce 3 sezon Boca Juniors ve iki sezon All Boys formaları giydi.



PODOLSKI BELİRSİZLİĞİ



Genç oyunculara yöneldiklerini belirten Nazifoğlu, "Uzun süreli bir kadro kurma çabası içindeyiz. Geçen sene olması gereken değişim bu sene başladı. Takımı gençleştiriyoruz." diye konuştu.



Lukas Podolski'nin eşyalarını topladığının doğru olmadığını aktaran Nazifoğlu, "Podolski bizim çok önemli bir oyuncumuz. Son olaylardan sonra ailesi Türkiye'den ayrıldı. Podolski de çok mutlu değil. Bugün onunla toplantı yaptık. Galatasaray'dan, taraftardan ve Türkiye'den memnun ama böyle bir problem var. onu biraz zamana yaymaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



