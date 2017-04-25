Galatasaray'ın İstediği Nuri, Borussia Dortmund ile Sözleşme Yeniledi

Nuri Şahin, Dortmund ile yeni sözleşme imzaladı. A Milli oyuncu, Alman devi ile kontratını 2019'a kadar geçerli olmak üzere yeniledi.

"DORTMUND KALBİMDEKİ KULÜP"

Tam 16 yıldır Dortmund forması giyen Nuri Şahin, "Herkes Dortmund için, bu olağanüstü taraftarlar için nasıl hissettiğimi biliyor. Dortmund benim kalbimdeki kulüp" ifadelerini kullandı.

Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc ise, Son 2 yıldır sakatlıklar nedeniyle şanssızlıklar yaşasa da, Nuri her zaman geri gelerek, bu genç takım için önemli bir isim olacağını gösterdi. Sezon bitmeden dönmesini umuyoruz. Sportif ve insani olarak üst düzey yetenekleri kuşkusuz hedeflerimize ulaşmada bize yardımcı olacak" diye konuştu

16 yaş 355 günlük iken ilk kez Dortmund forması giyen ve Bundesliga'nın en genç forma giyen ismi olan Nuri, 2005'teki startının ardından 203 kez Alman ekibinin formasını giydi ve 19 gol attı.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Borussia Dortmund'da fazla forma şansı bulamayan Nuri'ye, Galatasaray talip olmuştu. Yıldız oyuncuyu önümüzdeki sene için düşünen Galatasaray'ın planları ise suya düştü.