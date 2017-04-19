Galatasaray, Hagi'nin Kulübü İle Altyapı Ortaklığı Kuruyor

Galatasaray'ın dev bir girişim hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Projeye göre, Hagi'nin futbol okulundaki gençler, Cim Bom'un alt yapısının bir bölümünü oluştururken, burada şans bulamayan oyuncular ile yabancı futbolcular da Constanta'ya gönderilecek.

Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın, Rumen futbol adamı ve onun kulübüyle yapacağı ortaklığın bununla sınırlı kalmayacağı ortaya çıktı…

LUCESCU YİNE GÜNDEMDE

Fanatik'in haberine göre, Karabük'ten büyük umutlarla koparılan ve takımın başına getirilen Igor Tudor'un uzun vadede beklentileri karşılayamayacağını düşünen Cim Bom'un kurmayları, taraftar baskısını tamamen ortadan kaldırmak için şimdiden hoca arayışına başladı.

Başkan Dursun Özbek ve yakın çalışma arkadaşlarının aklındaki isim, sezon başında olduğu gibi Mircea Lucescu... Daha önce de Türkiye'den birçok teklif almasına rağmen kabul etmeyen efsane hoca Lucescu'yu ikna etme işi de vatandaşı ve Cim Bom'un 2000'li yıllarına damga vuran bir başka yaşayan efsane Hagi'ye emanet edildi!

ZENIT'TEN AYRILIYOR

Sezon başı Zenit'e giden ancak hayal kırıklığı yaşadığı için ayrılmayı düşünen 71 yaşındaki çalıştırıcıyla Hagi'nin en kısa zamanda bir araya geleceği dile getirildi.

Galatasaray Yönetimi'nin tam yetki verdiği Hagi'ye, "Senin çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu, her zaman en iyisini isteyeceğini biliyoruz. İçinden geçilen sıkıntılı süreçleri tamamen geride bırakmak için Lucescu gibi bir markaya ihtiyacımız var. İkna etmek zor ama ne gerekiyorsa yapacağından hiç şüphemiz yok. Güzel haberlerini bekliyoruz" telkinlerini yaptığı da gelen haberler arasında.