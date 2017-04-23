Galatasaray Geniş Güvenlik Önlemleri ile Florya'ya Geldi
Spor Toto Süper Lig'de 28.hafta maçında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesislerine yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de 28.hafta maçında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesislerine yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yaptı. Polis'in adeta etten duvar ördüğü Florya'da takımı protesto etme amaçlı gelen taraftarlar takım otobüsüne yaklaşamadı.
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